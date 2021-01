Mit klaren politischen Verhältnissen vor Augen dürften die Anleger am US-Aktienmarkt die Kurse am Donnerstag weiter in die Höhe treiben. Der US-Leitindex Dow Jones liegt knapp eine Stunde vor dem Start 0,36 Prozent höher bei 30.943 Punkten. Auch der technologielastige Nasdaq 100 der am Vortag noch kräftig verloren hatte, wird erholt erwartet. Nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen haben, kann der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...