45 % Kursverlust in drei Tagen zeigten bei SAP im vergangenen November die klassische Reaktion auf nicht erfüllte Erwartungen und Anpassung des Kurses an die Realitäten. Die aktuellen Einschätzungen per 2021 lassen erkennen, was Christian Klein als aktueller Einzelchef nun vorhat. Der geplante Börsengang der jüngsten Erwerbung QUALTRICS erbringt voraussichtlich zwischen 7 und 9 Mrd. €, je nach Quote, und finanziert damit den gesamten ursprünglichen Kaufpreis vor drei Jahren. Damit erreicht SAP eine deutliche Entlastung der Finanzierungsseite und schafft neues Potenzial für sinnvolle Erweiterungen. SAP ist weder mit GOOGLE noch FACEBOOK oder APPLE und AMAZON vergleichbar, sondern mit MICROSOFT oder ORACLE. Darin liegt der wesentliche Unterschied. Als Nr. 2 am Weltmarkt für Unternehmenssoftware profitiert SAP zu 90 % von dem, was in der Wirtschaft weltweit passiert: Qualität des Wachstums bedeutet Qualität der Geschäfte und Erlöse und eine klare Einordnung des Kurspotenzials. Die Kursziele reichen bis ca. 150 € inklusive Börsengang von QUALTRICS. SAP ist damit das erste Qualitätsinvestment dieses Jahres …



