DGAP-News: Discover Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Erfolgsstory von ehemaligem Flossbach-Duo geht weiter - SQUAD Aguja Opportunities erreicht 200 Mio. Euro



07.01.2021 / 15:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung per 07.01.2020: Der SQUAD Aguja Opportunities, der von den beiden ehemaligen Flossbach von Storch Mitarbeitern Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann beraten wird, gehörte im Jahr 2020 zu den erfolgreichsten Fonds seiner Kategorie Mischfonds Global Flexibel. Mit der überaus erfreulichen Wertentwicklung von 35,28%/34,84% (I/R - Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020) im Rücken, konnte der Fonds jüngst die Marke von 200 Mio. Euro verwaltetem Vermögen erreichen. Auch seit Auflage gehört der Fonds mit seiner Wertentwicklung von 64,74 %/61,57 % (I/R - Zeitraum 05.12.2016 bis 31.12.2020) zur Spitze der Kategorie. "Als wir im Dezember 2016 gestartet sind, hätten wir uns nicht erträumt, dass der Fonds etwas mehr als 4 Jahre später bereits bei 200 Mio. Euro verwaltetem Vermögen steht. Für das große Vertrauen der Investoren können wir uns nur bedanken" kommentiert Fabian Leuchtner den erreichten Meilenstein. Der wesentliche Erfolgsfaktor für das steigende Interesse der Investoren ist sicherlich die seit Auflage erzielte Wertentwicklung, bei einer verhältnismäßig niedrigen Volatilität. Genau darin besteht auch das Ziel des Fonds. "Wir suchen verschiedene Werttreiber, die möglichst wenig miteinander korrelieren und zum Teil auch eine geringe Marktabhängigkeit aufweisen. So konzentrieren wir uns nicht auf einen Anlagestil oder bestimmte Sektoren, sondern wollen das Risiko möglichst breit streuen", ergänzt Kollege Dimitri Widmann. Bei der Titelauswahl fokussieren sich die beiden Fondsberater primär auf Europa und Nordamerika. Dabei nutzen sie die Freiheit, sich auch bei Small- und Mid-Caps umsehen zu können - ein großer Vorteil des flexiblen und agilen Konzepts gegenüber den bekannten Flaggschiffen der Kategorie. So verwundert es auch nicht, dass unter den aktuellen Top-Holdings eher unbekannte Unternehmen wie der IT-Dienstleister Nagarro, das Gaming-Unternehmen Focus Home oder die Social-Media-Plattform Pinterest zu finden sind. "Bei den Unternehmen aus der zweiten Reihe finden wir trotz der Kursrallye der vergangenen Monate noch immer Titel mit sehr attraktiven Bewertungen, was uns generell für die nächsten Monate zuversichtlich stimmt. Trotzdem behalten wir auch das Risiko weiter im Blick", fügt Widmann noch hinzu. Das Aktien-Exposure wird derzeit teilweise über Optionen und Futures auf den EuroStoxx 50 und den S&P 500 reduziert. Durchschnittlich lag die Netto-Aktienquote in den letzten Monaten im Bereich von 50-55%. Als weiterer Baustein werden sog. Aktien mit Anleihecharakter genutzt, worunter bspw. Unternehmen mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen oder im Squeeze-Out verstanden werden oder auch Unternehmen, die sich in konkreten Übernahmesituationen befinden. Daneben kommen auch Fremdkapitalinvestitionen in Frage, aktuell überwiegend im Bereich Wandel- und Hybridanleihen. Die Cash-Quote von derzeit rund 6% wird ergänzt um eine Position in physischem Gold (abgebildet über XETRA-Gold), sodass flexibel auf neue Opportunitäten reagiert werden kann. Mehr Informationen zum Fonds auf www.squad-fonds.de Kontakt: SQUAD Fonds

Discover Capital GmbH

Am Silbermannpark 1a

86161 Augsburg Herr Michael Kugelmann

Tel. 0821.455420-60

E-Mail: kugelmann@squad-fonds.de Die Discover Capital GmbH und die Aguja Capital GmbH sind als vertraglich gebundene Vermittler der PEH Wertpapier AG tätig.

07.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de