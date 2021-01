Helsinki, Finnland und Redwood City, Kalifornien, USA (ots) - Dieser ermöglicht eine neue Generation hocheffizienter Anwendungen unter Verwendung reaktiver Programmierung mit der modernen Cloud-Datenbank SkySQL von MariaDBDie MariaDB®Corporation (https://mariadb.com/) hat heute die allgemeine Verfügbarkeit des MariaDB Connector/R2DBC angekündigt. Der neue MariaDB Connector für R2DBC stellt eine nicht-blockierende Schnittstelle zur Verfügung. Diese interagiert mit MariaDB-Datenbanken, einschließlich MariaDB SkySQL (https://mariadb.com/products/skysql/), um vollständig reaktive Lösungen zu ermöglichen.Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC) ist ein neuer, aufkommender Standard innerhalb der Java-Welt. Mittels R2DBC können Anwendungen von reaktiver Programmierung profitieren, indem ein streaming-orientierter Ansatz zur Interaktion mit relationalen Datenbanken verwendet wird. Im Gegensatz zu seinem JDBC-Vorgänger können Anwendungen mit R2DBC die Vorteile deklarativer Programmiertechniken nutzen, um leistungsfähigere, effizientere und skalierbarere Java Virtual Machine (JVM)-Lösungen zu erstellen."MariaDB ist eine der weltweit am häufigsten verwendeten relationalen Datenbanken und wir freuen uns sehr, dass der MariaDB Connector dem R2DBC-Ökosystem hinzugefügt wird", sagt Mark Paluch, Spec Lead der R2DBC-Spezifikation. "Reaktives oder nicht-blockierendes Verhalten durch die Verwendung von asynchronen Datenströmen kann extrem nützlich für eine verbesserte Effizienz der Ressourcennutzung und für einen erhöhten Datendurchsatz sein. Darüber hinaus ermöglicht die reaktive Programmierung eine Vielzahl von Echtzeit-Streaming-Anwendungsfällen. Die Möglichkeit, diese Vorteile mit gängigen relationalen Datenbanken wie MariaDB zu realisieren, ist eine richtungsweisende Veränderung."Neuer MariaDB Developer HubMit dem Ziel, Entwickler bei der Realisierung moderner Anwendungen zu unterstützen, hat MariaDB einen neuen Developer Hub (https://mariadb.com/developer) mit umfangreichen Anleitungen und Code-Beispielen erstellt. Der neue Developer Hub vermittelt auf einfache Weise Informationen über MariaDB Konnektoren und Funktionen wie Analysen für Cloud Data Warehousing, JSON für hybride Datenmodellierung und Hybrid Transactional/Analytical Processing (HTAP) für intelligente Transaktionen in Echtzeit. Außerdem erfahren Nutzer anhand von Beispielanwendungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie sie die einzelnen Funktionen nutzen können."Wir freuen uns, den Entwicklern diese neue Ressource an die Hand geben zu können. Sie können sich nun ganz einfach durch eine umfangreiche Sammlung von Materialien rund um die moderne Anwendungsentwicklung klicken", sagt Rob Hedgpeth, Developer Evangelist bei der MariaDB Corporation. "Wir bieten Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um mit der Entwicklung reaktiver Anwendungen mit dem neuen MariaDB Konnektor für R2DBC zu beginnen. Außerdem ist der Developer Hub ein großartiger Ort, um mehr über unsere anderen beliebten Konnektoren und MariaDB-Funktionen zu erfahren. Darüber hinaus haben wir mehrere Beispielanwendungen für Entwickler bereitgestellt, mit denen sie praktische Erfahrungen mit MariaDB sammeln können."Beginnen Sie mit R2DBC und MariaDBDer MariaDB Connector/R2DBC steht ab sofort auf der MariaDB Download-Seite (https://mariadb.com/downloads/connectors) zum Herunterladen bereit und ist über das Maven-Repository verfügbar. Er ist darüber hinaus mit Client-Bibliotheken wie Spring Data R2DBC (https://start.spring.io/) kompatibel. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, kann an dem kommenden Webseminar (https://go.mariadb.com/21Q2-WBN-GLBL-OSSG-R2DBC-Connector-2021-01-13_Registration-LP.html) zum Thema "Creating Fully Reactive Applications with R2DBC and MariaDB" teilnehmen.Zusätzliche Informationen- Webseminar: Creating Fully Reactive Applications with R2DBC and MariaDB (https://go.mariadb.com/21Q2-WBN-GLBL-OSSG-R2DBC-Connector-2021-01-13_Registration-LP.html)- Blog: Unblock Your Applications with R2DBC, Spring Data and MariaDB (https://mariadb.com/resources/blog/unblock-your-applications-with-r2dbc-spring-data-and-mariadb/)- Besuchen Sie den MariaDB Developer Hub (https://mariadb.com/developer) für Tutorials und Beispielanwendungen- Besuchen Sie mariadb.com/de (https://mariadb.com/de/)- Folgen Sie @MariaDB_de (https://twitter.com/MariaDB_de) auf Twitter- Lesen Sie den MariaDB-Blog (https://mariadb.com/de/resources/blog/) Über MariaDB CorporationMariaDB befreit Unternehmen von den Kosten, Einschränkungen und der Komplexität proprietärer Datenbanken und ermöglicht es ihnen, in das Wesentliche zu investieren - die schnelle Entwicklung innovativer, kundenorientierter Anwendungen. MariaDB verwendet modulare, speziell entwickelte Speicher-Engines zur Unterstützung von Arbeitslasten, für die bislang eine Vielzahl spezialisierter Datenbanken erforderlich waren. Durch die Beseitigung von Komplexität und Einschränkungen können Unternehmen sich jetzt auf eine einzige vollständige Datenbank für alle ihre Anforderungen verlassen, sei es auf Standardhardware oder in der Cloud ihrer Wahl. MariaDB kann innerhalb weniger Minuten für transaktionale, analytische oder hybride Anwendungsfälle bereitgestellt werden und bietet eine unübertroffene operative Agilität, ohne dass dabei die wichtigsten Unternehmensfunktionen wie echte ACID-Konformität und vollständiges SQL auf der Strecke bleiben. Unternehmen wie Deutsche Bank, DBS Bank, Nasdaq, Red Hat, ServiceNow, Verizon und Walgreens vertrauen auf MariaDB, denn MariaDB erfüllt die gleichen Grundanforderungen wie proprietäre Datenbanken, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten. Kein Wunder, dass MariaDB die am schnellsten wachsende Open-Source-Datenbank ist.