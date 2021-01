(shareribs.com) New York 07.01.2021 - Die USA haben für zwei Jahre eine Demokratische Regierung, was der Legalisierung von Cannabis sehr zuträglich sein dürfte. Analysten von Stifel GMP sehen Cannabis-Aktien als unterbewertet an. Die gestrige Auszählung der Stichwahlen in den USA könnte den Weg für eine umfassende Reform der Cannabisgesetzgebung ebnen. Die beiden Demokratischen Herausforderer haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...