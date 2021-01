Wien (www.fondscheck.de) - Die C-Quadrat Investment Group geht den nächsten strategischen Schritt in Richtung internationale Expansion und beteiligt sich mit 9,83 Prozent an der Accuro Group Holding, so die Experten von "FONDS professionell".Das 1992 gegründete, in der Schweiz und Liechtenstein ansässige Unternehmen sei eine unabhängige Finanzgruppe für Dienstleistungen rund um den Lifecycle von Anlagefonds. Sie habe sich auf die Gestaltung, Gründung, Verwaltung und Vertrieb von Anlagefonds spezialisiert und verfüge über die UCITS wie auch die AIFM Lizenz in Liechtenstein. Mit ihrem Partnernetzwerk und den Passportmöglichkeiten sei die Accuro Group in der Lage ihre Dienstleistungen für unterschiedliche Jurisdiktionen anzubieten. ...

