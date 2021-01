DJ Solarpanels inklusive Mietertrag - Jeder kann Stromlieferant für das Smart City Lab der SBB werden und Mieteinnahmen erzielen

Zug (pts011/07.01.2021/16:05) - Private wie professionelle cleantech-Interessenten haben die Gelegenheit, beim "Smart City Lab Basel der SBB" Solarpanels zu kaufen, um mit deren Vermietung ein Passiveinkommen zu erzielen. Die Initiative des Smart City Lab Basel der SBB (Schweizerischen Bundesbahnen) und des Kantons Basel-Stadt sorgt dafür, dass die örtliche Infrastruktur mit Solarstrom versorgt wird. Die Photovoltaik-Panels werden von der Zuger Firma CES Cleantech Energy Systems vertrieben und servisiert. https://www.cleantech-energy.com/

Stromproduktion für jedermann

Die erste Tranche PV Panels wurde bis zum 31.12.2020 zum Einführungs-Preis von 1'831 CHF verkauft und war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Interessierte können ab sofort beliebig viele Photovoltaik-Solarpanele zum Preis von 1'999 CHF pro Stück in der 2. Tranche erwerben. Und diese dann sofort nach dem Kauf - auf dem Areal des Smart City Lab Basel der SBB - vermieten. Dafür erhalten sie jährliche Mieteinnahmen von fix 97 CHF pro Panel - und das während einer Lebensdauer der Panels von bis zu 30 Jahren oder länger. Die Panels werden schlüsselfertig geliefert, installiert und über die gesamte Laufzeit betreut, verbleiben aber trotzdem im Eigentum der Käufer.

PV Panels können weiterverkauft werden

Und beste kommt noch: Käufer können ihre Solarpanele zusammen mit dem Mietvertrag während 30 Jahren jederzeit wieder - zum Kaufpreis - an CES oder einen anderen Käufer verkaufen, oder ebenso an Kinder, Enkel oder Freunde verschenken. Eine Nachricht an info@cleantech-energy-systems.org oder Anruf auf +41 (0)44 5863784 genügt für die Übertragung.

In einem ersten Schritt sollen in mehreren Tranchen bis zu 600 Solar Panels verkauft werden. Ein späterer Ausbau des Projekts ist geplant, auch an anderen Standorten. Der Kauf von PV-Panels ist für Firmen und Private auf Rechnung ebenso möglich wie per Kreditkarte online. Alles weitere wird dann organisiert - von der Umsetzung, Betrieb und Support über die Abrechnung bis zu Rückstellungen und Fernüberwachung.

Versicherungsschutz inbegriffen

CES ist approbierter Partner des "Smart City Labs Basel der SBB", einem Testraum für Ideen, Prototypen und Services in den Bereichen Logistik, Mobilität und neuen Formen der Energiegewinnung. Das Projekt von Cleantech Energy Systems wird von SBB und Kanton Basel voll unterstützt. Die Inbetriebnahme der ersten PV-Anlagen ist bereits für Juni 2021 geplant.

Die Käufer der Solarpanels nehmen indirekt Teil an dieser Zukunftsschau, indem Sie Energieproduzent und -lieferant der Smart City Lab der Schweizerischen Bundesbahnen SBB werden. Die Installation erfolgt durch zertifizierte Solarpartner, der Mietertrag von CHF 97 pro Solarpanel wird jährlich direkt dem Konto der Käufer gutgeschrieben, ein All-Risk Versicherungsschutz ist mit inkludiert.

Das PV-Projekt im Überblick Cleantech Energy Systems baut mit seinen zertifizierten Partnern am Smart City Lab Basel der SBB Photovoltaik Solartracker Systeme, die mit jeweils 30 bis 45 Bi-Fazialen Panels des Schweizer Herstellers megasol ausgerüstet sind. Die eingesetzten PV Solar Tracker von DEGER sind dabei deutlich leistungsstärker in der Energieproduktion als normale Solaranlagen - im Schnitt liefern sie 63 Prozent mehr Energie - einerseits weil die Panelfläche ständig aktiv im optimalen 90° Winkel zur Sonne ausgerichtet wird, und andererseits weil beidseitig Energie produzierende PV-Panels, eingesetzt werden. Aktuell sind weltweit über 100.000 Solar Tracker Systeme von Deger im Einsatz.

Über CES Cleantech Energy Systems Das Team der Cleantech Energy Systems befasst sich seit langem mit erneuerbaren Energien und nachhaltigen sowie integrierten Lösungen. Das langjährige Know-how und die Expertise in der Umsetzung von Cleantech-Systemen und Solutions zusammen mit qualifizierten Fach- und Umsetzungspartnern sind die Grundlage und Garantie für innovative, umweltfreundliche und zukunftsorientierte "Best in Class"- Energie-Projekte. https://cleantech-energy-systems.com/

Kaufen von PV Panels: https://www.cleantech-energy.com/

Smart City Lab Basel: https://www.smartcitylabbasel.ch/

Solarhersteller Megasol: https://megasol.ch/

Deger: https://www.degerenergie.de/

Information: CES Cleantech Energy Systems GmbH Baarerstrasse 135, 6300 Zug - Schweiz Tel.: +41 (0)44 586 37 84 E-Mail: info@cleantech-energy-systems.org Web: https://www.cleantech-energy-systems.org

Aussender: CES Cleantech Energy Systems Ansprechpartner: Info Tel.: +41 44 586 37 84 E-Mail: info@cleantech-energy-systems.org Website: www.cleantech-energy.com

