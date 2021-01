München (ots) -Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 11. bis 15. Januar 2021 um 18:00 Uhr im ErstenDie 19-jährigen Lisa und Lena Mantler haben bei TikTok über 12 Millionen Follower, bei Instagram begeistern sie sogar mehr als 15 Millionen Fans weltweit. Zum Wochenstart werden die Zwillinge bei "Wer weiß denn sowas?" sicher noch eine Menge Quizfans dazugewinnen.Vor allem ihre Rolle der "Grizabella" im Musical "Cats" machte Angelika Milster zum gefeierten Star. Am Dienstag tritt die Sängerin gegen Alexander Klaws, der nach seinem "DSDS"-Sieg ebenfalls als erfolgreicher Musical-Star durchstartete und zuletzt bei den "Karl-May-Spielen" in der Rolle des Winnetou in Bad Segeberg ritt, zum fröhlichen Raten an.In der Show "Die Höhle des Löwen" zockten Frank Thelen und Ralf Dümmel jahrelang gegeneinander um spannende Deals. Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume die beiden Investoren in sein Quiz-Studio eingeladen, um zu ermitteln, wer von beiden das bessere Näschen beim Raten hat.1990 wurden sie gemeinsam Fußballweltmeister, am Donnerstag treten die ehemaligen Nationalspieler Olaf Thon und Pierre Littbarski an, um den Sieg beim Erraten richtiger Antworten aus zwölf Kategorien zu erringen. Die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton unterstützen sie nach Kräften, wenn es gilt, auch sportliche Fragen wie diese richtig zu beantworten:Die "Green Bay Packers" sind das einzige Team im gesamten US-Profisport, das ...?a) ein lebendes Tier als Maskottchen im Stadion hatb) statt einem Eigentümer hunderttausenden Anteilseignern gehörtc) seit seiner Gründung auf einen Hauptsponsor verzichtetDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15.1.2021 im Überblick:Montag, 11. Januar - Lisa und Lena MantlerDienstag, 12. Januar - Angelika Milster und Alexander KlawsMittwoch, 13. Januar - Frank Thelen und Ralf DümmelDonnerstag, 14. Januar - Olaf Thon und Pierre LittbarskiFreitag, 15. Januar - SportWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (http://www.daserste.de/quiz-app) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (http://www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4806701