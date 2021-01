Plug Power schreibt heute Geschichte! Das Unternehmen aus den Vereinigten Staaten lässt heute die gesamte Konkurrenz hinter sich und ist in aller Munde. Es sind mittlerweile fast 30 Prozent Kurssteigerung an nur einem Tag! So einen unfassbaren Erfolg hat man bei einem börsennotierten Unternehmen schon lange nicht mehr gesehen. Wie lange kann diese Kurve noch so weitergehen?

Anleger-Geschenk: Plug Power gibt Vollgas auf dem Aktienmarkt! Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...