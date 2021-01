Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA37425P2026 Gespeg Resources Ltd. 07.01.2021 CA68288L1031 Gespeg Resources Ltd. 08.01.2021 Tausch 1:1

CA74839Y1079 QuestCap Inc. 07.01.2021 CA58503M1014 Medivolve Inc. 08.01.2021 Tausch 1:1

CA3505071090 Dominion Lending Centres Inc. 07.01.2021 CA2574141024 Dominion Lending Centres Inc. 08.01.2021 Tausch 1:1

CA49451A4054 Kincora Copper Ltd. 07.01.2021 CA49451A6034 Kincora Copper Ltd. 08.01.2021 Tausch 3:1

