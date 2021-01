Die Rekordrallye der Erneuerbaren Energien erfährt am Donnerstag neuen Schwung. Durch den Wahlsieg der Demokraten in Georgia sind nun noch stärkere Förderprogramme in den USA wahrscheinlich. Einer der potenziellen Gewinner: JinkoSolar. Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers kann deutlich zulegen.Durch den Sieg in Georgia können die Demokraten praktisch durchregieren. Das bedeutet: Joe Biden kann die angekündigten Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie der dazugehörigen ...

