Klare politische Verhältnisse sorgen an den US-Märkten für steigende Kurse - der Dow Jones klettert mit einem Plus von 1,06 Prozent auf 31.155 Punkte. Der DAX zieht ebenfalls an und schafft nach Handelseröffnung erstmals den Sprung über die 14.000-Punkte-Marke.Nachdem die US-Demokraten auch die Senatshoheit gewonnen haben, kann der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...