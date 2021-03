Für den deutschen Leitindex geht es weiter nach oben. Am Dienstag werden neue Bestmarken gemeldet.Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung fort: Am Dienstag ging es um knapp 1 Prozent auf 14.601,79 Zähler nach oben. Damit reißt der deutsche Leitindex erstmals die 14.600er-Marke.Nach dem trägen Wochenstart hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an Schwung gewonnen. Positive Impulse kamen von der Wall Street, wo sich die Rekordserie beim Dow Jones und beim S&P 500 am Montag fortsetzte. ...

