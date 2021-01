HempFusion Wellness Inc. ("HempFusion" bzw. das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es seinen Börsengang mit 7.000.000 Stammaktien des Unternehmens (den "angebotenen Aktien") zu einem Preis von 1,00 USD pro angebotener Aktie (dem "Emissionskurs") für einen Bruttoerlös von 7.000.000 USD (dem "Aktienangebot") und 10.000.000 Anteilen des Unternehmens (die "Anteile") zu einem Angebotspreis pro Anteil für einen Bruttoerlös von 10.000.000 USD (das "Anteilsangebot" und zusammen mit dem Aktienangebot das "Angebot") abgeschlossen hat.

Die Stammaktien von HempFusion (die "Stammaktien"), die die Anteile umfassenden Stammaktien-Bezugsrechtsscheine (die "Bezugsrechtsscheine") und die in Verbindung mit dem im August 2019 abgeschlossenen Anteilsangebot des Unternehmens emittierten Stammaktien-Bezugsrechtsscheine (die "Bezugsrechtsscheine von 2019") werden ab heute unter den folgenden Symbolen an der Toronto Stock Exchange (der "TSX") gehandelt:

CBD.U die Stammaktien (einschließlich der angebotenen Aktien, der Stückaktien (siehe nachfolgende Beschreibung) und der Bezugsrechtsscheine (siehe nachfolgende Beschreibung))

die Stammaktien (einschließlich der angebotenen Aktien, der Stückaktien (siehe nachfolgende Beschreibung) und der Bezugsrechtsscheine (siehe nachfolgende Beschreibung)) CBD.WT.V die Bezugsrechtsscheine und

die Bezugsrechtsscheine und CBD.WT.U die Bezugsrechtsscheine von 2019

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Börsengang abgeschlossen haben und nun den Handel an der Toronto Stock Exchange beginnen", erklärte Jason Mitchell, N.D., der CEO von HempFusion. "Das zusätzliche Kapital in Höhe von 17 Mio. USD ergänzt unsere gesunde Finanzbasis und bietet uns eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen und unsere strategischen Pläne für 2021 und darüber hinaus umsetzen können. Zu unseren Zielen gehören verstärkte Investitionen in die Forschung und Entwicklung, der Ausbau unseres Verkaufs- und Vertriebsnetzes und die nachhaltige Positionierung von HempFusion als führenden Anbieter in der dynamischen internationalen CBD-Branche."

Der Börsengang

Der Börsengang wurde durch ein Konsortium von Beratern unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. als alleinigem Konsortialführer und den weiteren Mitgliedern Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. (zusammen die "Berater") abgeschlossen. Jeder im Rahmen des Anteilsangebots angebotene Anteil besteht aus einer Stammaktie (jeweils einer "Stückaktie") und einem halben Bezugsrechtsschein. Jeder Bezugsrechtsschein (Warrant) berechtigt den Inhaber, zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 6. Januar 2026 eine Stammaktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,20 USD pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die Stückaktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen bis zum 6. Mai 2021 weder verkauft, übertragen, verpfändet, verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden. Die Warrant-Aktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen bis zum 6. Juli 2022 weder verkauft, übertragen, verpfändet, verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden.

Der Ausübungspreis der Bezugsrechtsscheine von 2019, von denen jeder zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils einer "Warrant-Aktie von 2019", und zusammen mit den angebotenen Aktien, den Anteilen, den Stückaktien, den Bezugsrechtsscheinen, den Warrant-Aktien und den Bezugsrechtsscheinen von 2019 die "Wertpapiere") berechtigt, unterlag einer Anpassung auf Grundlage des Emissionskurses und wurde nun zu einem Preis von 0,85 USD pro Warrant-Aktie von 2019 bestätigt. Die Warrant-Aktien von 2019 unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen bis zum 6. Juli 2022 weder verkauft, übertragen, verpfändet, verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden.

Gemäß den Bedingungen eines zwischen der Gesellschaft und den Beratern abgeschlossenen Vertretungsvertrags hat das Unternehmen den Beratern eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, die nach dem alleinigen Ermessen der Berater während eines Zeitraums von 30 Tagen nach Abschluss des Börsengangs jederzeit und im Einzelfall ganz oder teilweise ausgeübt werden kann und die sie berechtigt, bis zu 1.050.000 zusätzliche angebotene Aktien zum Emissionspreis pro angebotener Aktie und 1.500.000 Anteile zum Emissionspreis pro Anteil zu kaufen, was dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 2.550.000 USD einbringt.

Der Inhalt dieser Medienmitteilung wurde von keiner Börsenaufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Diese Medienmitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Ausschreibung eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von HempFusion in irgendeinem Rechtsgebiet dar, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Ausschreibung oder ein derartiger Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act") oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Bürgern oder Personen in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegen Ausnahmen hinsichtlich der Registrierungsvorschriften gemäß U.S. Securities Act und anwendbarer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze vor. Die Bedeutung von "USA" und "US-Bürger" ist in Richtlinie S des U.S. Securities Act festgeschrieben.

Im Namen des Verwaltungsrats

HempFusion Wellness Inc.

Jason Mitchell, N.D.

Chief Executive Officer und Direktor

ÜBER HEMPFUSION

HempFusion ist ein führendes Unternehmen im Bereich von CBD für Gesundheits- und Wellnessanwendungen mit Hanfprodukten für vollwertige Nahrungsergänzung. HempFusion vertreibt seine Marken wie HempFusion, Probulin Probiotics, Biome Research und HF Labs über ca. 4.000 Einzelhändler in allen 50 Staaten der USA sowie an ausgewählten internationalen Standorten. Das vielfältige Produktportfolio von HempFusion, das sich auf die Einhaltung einschlägiger Bestimmungen und Anwendungssicherheit für den Menschen stützt, umfasst 46 Artikelnummern, darunter Tinkturen, rechtlich geschützte und von der FDA zugelassene rezeptfreie Mittel zur topischen Anwendung, Produktlinien für Ärzte/Heilpraktiker und vieles mehr. Da sich HempFusion stark auf Forschung und Entwicklung konzentriert, befinden sich derzeit weitere 30 Produkte in der Entwicklung. HempFusion ist ein Mitglied des Gremiums US Hemp Roundtable, und Probulin Probiotics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HempFusion, ist laut Daten von SPIN eines der wachstumsstärksten Unternehmen für Probiotika in den USA. Die CBD-Produkte von HempFusion beruhen auf einem rechtlich geschützten Whole Food Hemp Complex und sind im Einzelhandel oder online bei HempFusion unter www.hempfusion.com oder www.probulin.com erhältlich.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (gesamthaft kurz als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen von HempFusion und seine Ansichten zu zukünftigen Ereignissen beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Meinungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder thematisieren (häufig, jedoch nicht immer durch die Verwendung von Wörtern oder Formulierungen wie "dürfte zu führen", "wird angenommen", "geht davon aus", "weiterhin", "wie erwartet", "erwarten", "ist der Meinung", "schätzungsweise", "hat vor", "plant", "prognostiziert", "Projektion", "Strategie", "Ziele" und "Perspektiven"), sind keine historischen Tatsachen, sondern möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten können, wodurch tatsächliche Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen, und der Leser sollte sich daher nicht über Gebühr auf die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stützen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Börsengang und die Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von HempFusion liegen und die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den Ausführungen oder Andeutungen in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie andere Faktoren, die unter "Zukunftsgerichtete Aussagen" und "Risikofaktoren" im endgültigen Langprospekt des Unternehmens vom 17. Dezember 2020 aufgeführt sind. Dieser wurde im Zusammenhang mit dem Börsengang eingereicht und ist im Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. HempFusion verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Gelegentlich treten neue Faktoren auf, die von HempFusion nicht alle vorhergesehen werden können. Ebenso wenig ist es möglich, die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder den Einfluss eines Faktors oder einer Kombination an Faktoren auf eine Abweichung der Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen zu beurteilen. Sämtliche in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

