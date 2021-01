DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Rekordhoch knapp unter 14.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag erneut nach oben gegangen. Weder die politischen Tumulte in Washington, wo Trump-Anhänger in das Kapitol eindrangen, noch die Infektionszahlen der Coronapandemie mit dem Lockdown in Deutschland, können momentan den Optimismus der Investoren über eine kräftige wirtschaftliche Erholung in Deutschland erschüttern. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 13.968 Punkten, zuvor notierte er mit 14.007 auf Rekordhoch. Auch der MDAX wie der SDAX handelten auf Allzeithoch.

Eine gute Nachricht lieferten die Auftragseingänge der deutschen Industrie, sie legten im November mit 2,3 Prozent zum Vormonat zu. Zudem war der Vormonatswert nach oben revidiert worden - auf "stattliche" 3,3 Prozent. Damit lagen sie im November 2020 gut 6,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. "Die Firmen sind also wieder bemüht, ihre Lager aufzufüllen, die über die Pandemie hinweg infolge der Produktionsausfälle geschrumpft waren", sagte Martin Moryson, Chefvolkswirt der DWS für Europa.

Heidelbergcement der DAX-Gewinner

An der Börse schichten die Anleger gegenwärtig in Value-Titel um, nachdem nun klar ist, dass der zukünftige US-Präsident Joe Biden mit seinen Demokraten in den kommenden beiden Jahren im Kongress durchregieren kann. Damit stand die Aktie von Heidelbergcement auf den Kaufzetteln der Investoren, die um 3,9 Prozent zulegte. Dabei profitierte sie zudem von guten Zahlen des Wettbewerbers Saint-Gobain. Für die Aktie von Delivery Hero ging es um 2,9 Prozent nach unten. Das schnell wachsende Unternehmen besorgte sich am Kapitalmarkt bereits früh im Jahr frisches Geld.

Für die Überraschung des Jahres dürfte bisher die Aktie von K+S gesorgt haben, die nach einem trübseligen Kursverlauf 2020 in vier Handelstagen 2021 bereits 34 Prozent zugelegt hat. Als gut für Curevac werten Händler die Partnerschaft mit Bayer. "Das sichert Zugang zu Kontakten, Netzwerken und Finanzierungen, wie sie eben nur ein Großunternehmen hat", sagt ein Händler. Für die Curevac-Aktie ging es auf Xetra um 12,5 Prozent nach oben, Bayer stiegen um 1,7 Prozent. Von den Plänen, Milliarden in grüne Energie zu investieren, profitieren momentan Unternehmen wie der Winkraftanlagenhersteller Nordex, dessen Aktie um 8 Prozent zulegte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,1 (Vortag: 92,5) Millionen Aktien im Wert von rund 4,06 (Vortag: 4,45) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.968,24 +0,55% +1,82% DAX-Future 13.948,00 +0,30% +2,12% XDAX 13.960,35 +0,73% +2,13% MDAX 31.224,28 +0,33% +1,39% TecDAX 3.250,57 +0,29% +1,18% SDAX 15.278,37 +1,07% +3,48% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,38 -15 ===

