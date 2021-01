Was für eine Rallye, was für ein Wahnsinn? Der Bitcoin steht unmittelbar vor Überschreiten der Marke von 40.000 US-Dollar. Nur noch wenige hundert Dollar trennen die weltgrößte Kryptowährung von der nächsten Schwelle. Dabei hat die Kryptowährung erst am 2. Januar die Marke von 30.000 Dollar genommen, erst Mitte Dezember jene von 20.000. Bald schon im Wochenrhythmus überspringt der Kurs der Kryptowährung Bitcoin 10.000er-Schwellen. Am 17. Dezember stieg der Kurs erstmals über die Marke von 20.000 ...

