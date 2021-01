Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (250g, philoro) -1,65% auf 12659, davor 5 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 12420 auf 12871), Goldbarren (1oz, philoro) -1,62% auf 1606,7, davor 5 Tage im Plus (3,56% Zuwachs von 1577 auf 1633,1), Silber Philharmoniker 1/1 -2% auf 28,91, davor 5 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 28,18 auf 29,5), Frequentis -2,59% auf 18,8, davor 4 Tage im Plus (7,82% Zuwachs von 17,9 auf 19,3), BKS Bank Stamm +7,2% auf 13,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , Athos Immobilien 0% auf 43,6, davor 3 Tage im Plus (7,92% Zuwachs von 40,4 auf 43,6), FACC 0% auf 8,7, davor 3 Tage im Plus (2,47% Zuwachs von 8,49 auf 8,7), CA Immo -0,32% auf 31,55, davor 3 Tage im Plus (0,96% Zuwachs von 31,35 auf 31,65), Petro Welt Technologies+1,84% auf 2,21, davor 3 Tage im Plus (5,24% ...

