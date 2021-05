Einer der längstdienenden Konzernlenker in Österreich geht in Pension. Der Chef des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana, Johann Marihart (70), war seit 1992 CEO und übergibt das Amt per 1. Juni - wie bereits berichtet - an seinen Nachfolger Markus Mühleisen (54). Im Zuge der Neuaufstellung des Managements verlassen auch Thomas Kölbl nach 16 Jahren und Fritz Gattermayer nach 12 Jahren den Agrana-Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...