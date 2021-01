Der Aktienkurs des 3D-Drucker-Experten scheint am Donnerstag nahezu unaufhaltsam zu sein. Er schießt zwischenzeitlich fast senkrecht nach oben und der Wert eines Papier verdoppelt sich beinahe. Grund dafür sind zwei Neuigkeiten, die das Unternehmen 3D Systems verkündete. DDD-Aktie wieder stark gefragt Die Aktien von 3D Systems werden am Donnerstag, dem 7. Januar, an der Baader Bank für 17,30 Euro gehandelt. Das entspricht einem derzeitigen Anstieg ...

