Die Aktien der Cannabis-Unternehmen stehen auch am heutigen Donnerstag bei den Anlegern hoch im Kurs. Spekulationen auf eine vollständige Legalisierung von Cannabis in den USA bescheren den Werten wie schon am Vortag kräftige Kursgewinne. Die Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern des US-Kongresses lässt diese Hoffnung aufkommen.Die Aktien von Aurora Cannabis legen 2,2 Prozent, von Canopy Growth 3,6 Prozent zu. Die Papiere der Cronos Group und von Aprhia gewinnen sogar mehr als sechs Prozent. ...

