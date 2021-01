Der DAX hat heute erstmals die Marke von 14.000 Punkten gestreift. Somit hält die Rekordlaune weiter an: Der LS-X-Marktbericht zeigt den Tag noch einmal auf und verweist auf spannende Aktienstorys. Neues Rekordlevel erreicht Vom Start weg konnte sich der DAX über die Hochs der letzten Tage setzen und den Trend damit weiter beschreiten. In der Vorbörse sprachen wir das runde Level von 14.000 Punkten schon an: Danach folgte erst einmal eine Konsolidierung, ...

