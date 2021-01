ROM (dpa-AFX) - Italien erwartet schon bald den erst kürzlich von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen Corona-Impfstoff von Moderna . Im Laufe der kommenden Woche würden wenige erste Dosen eintreffen und mit Hilfe der Armee an die Standorte verteilt, an denen sie verabreicht werden, sagte der für den Corona-Notfall einberufene Kommissar Domenico Arcuri, am Donnerstagabend.

Zuvor hatte Gesundheitsminister Roberto Speranza bestätigt, dass die italienische Arzneimittelagentur ihre Zustimmung für den Moderna-Impfstoff gegeben hatte. "Von heute an haben wir ein Instrument mehr für unsere Impfkampagne", schrieb er. Auch das Vakzin von Pfizer -Biontech kommt in Italien bereits zum Einsatz.

Das Land, das rund 60 Millionen Einwohner hat, wurde hart von der Corona-Krise getroffen. Bislang starben mehr als 77 000 Menschen mit Sars-CoV-2. Die Behörden verzeichneten mehr als 2,2 Millionen Infektionen. Am Donnerstag meldeten sie rund 18 000 Neuinfektionen und etwa 400 Corona-Tote binnen eines Tages./jon/DP/he