Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta033/07.01.2021/21:00) - Die Koenig & Bauer AG (WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) unterrichtet ihre Anleger aus Gründen rechtlicher Vorsorge, dass die schweizerische Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen einen früheren Mitarbeiter der schweizerischen Tochtergesellschaft rechtskräftig durch Strafbefehl beendet hat. Dem früheren Mitarbeiter wurde vorgeworfen, zwischen 2005 und 2015 Amtsträger in Marokko und Ägypten bestochen zu haben. Gegen ihn ist eine zur Bewährung ausgesetzte Geldstrafe festgesetzt worden. Die schweizerische Tochtergesellschaft war an dem Verfahren nicht beteiligt. Die schweizerische Tochtergesellschaft hatte im November 2015 wegen Defiziten in der Korruptionsprävention ein Selbstanzeigeverfahren bei der schweizerischen Bundesanwaltschaft eingeleitet, das im März 2017 beendet wurde (Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Februar 2017). Die Vorgänge in Marokko waren Bestandteil des rechtskräftig abgeschlossenen Selbstanzeige-Verfahrens. Die schweizerische Tochtergesellschaft hat keine Erkenntnisse, dass gegen sie Verfahren laufen, die Gegenstand des Strafbefehlsverfahrens gegen den früheren Mitarbeiter sind. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass das Verfahren gegen den früheren Mitarbeiter die Zeit nach Erstattung der Selbstanzeige betrifft. Die Ertrags- und Finanzlage des Konzerns wird aus heutiger Sicht durch das rechtskräftig abgeschlossene Verfahren gegen den früheren Mitarbeiter nicht belastet.

