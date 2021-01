Der Anstieg der Aktienbörsen geht auch heute weiter. Der deutsche Aktienmarkt hat die 14.000 Punkte fest im Visier, so scheint es. Sowohl der DAX als auch MDAX und SDAX erreichten neue Höchstwerte.Die Nachricht, der neue US-Präsident Biden plane zusätzlicher Staatsausgaben, beflügelte die Märkte. Zudem hat er nach aktuellem Stand beide Häuser des US-Kongresses auf seiner Seite, denn die Demokraten haben nun auch die Kontrolle über den US-Senat. Der Dow Jones Industrial legt derzeit 244 Punkte bzw. 0,79 % auf 31.078 Punkte zu.Der DAX gewinnt aktuell 0,55 % auf 13.968 Punkte. "Die Anleger konzentrieren sich auf das Positive. Das Negative wird ignoriert oder zumindest in der Entscheidungsfindung niedrig gewichtet, denn viele haben zum Jahresbeginn neue Risikobudgets zur Verfügung", sagte ein Portfolio-Manager in Frankfurt.

