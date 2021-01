DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Nikkei-225 wieder über 28.000 Punkten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die neuerlichen Rekordvorgaben der Wall Street sorgen an den Börsen in Ostasien und Australien auch zum Wochenausklang für steigende Kurse. So klettert der Nikkei-225 im Verlauf erstmals seit August 1990 wieder über die Marke von 28.000 Punkten. Es sind vor allem die Hoffnungen auf eine kräftige Konjunkturerholung im Jahr 2021, die die Märkte weiter nach oben treiben, heißt es. Dazu kommt die Erwartung weiterer Konjunkturpakete in den USA. Zudem werde unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden mit einer globalen Entspannung bei den Handelsbeziehungen gerechnet.

Am deutlichsten fällt das Plus in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,2 Prozent nach oben geht. Hier führen die Autowerte die Gewinnerliste an. Hintergrund ist ein Medienbericht, wonach Hyundai Motor eine Kooperation mit Apple im Bereich Batterien für elektrische Fahrzeuge plane. Dies sorgt in der Aktie von Hyundai Motor für einen Kurssprung um 17,2 Prozent. Die Papiere von Zulieferer Hyundai Mobis steigen um 16,6 Prozent. Für die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics geht es um 6,3 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hat zwar einen gedämpften Ausblick für das vierte Quartal gegeben, der vom Markt allerdings erwartet worden war.

In Tokio legt der Nikkei-225 um 2,1 Prozent auf 28.068 Punkte zu. Zusätzliche Unterstützung für den Markt kommt hier von einem schwächeren Yen. Der Dollar notiert bei 103,86 Yen nach 103,20 Yen zur gleichen Zeit am Vortag. Dies wirkt sich vor allem auf die Exporttitel positiv aus. Vor allem Werte aus dem Technologie- und Finanzsektor verzeichnen Kursgewinne. So legen Tokyo Electron, Hersteller von Ausrüstung für die Chip-Industrie, um 3,9 Prozent zu und Nomura Holdings verbessern sich um 2,1 Prozent. Die Titel von Bridgestone gewinnen 5,3 Prozent. Das Unternehmen rechnet mit einem Erlös von etwa 200 Milliarden Yen aus dem Verkauf von Firestone Building Products.

Schanghai mit Gewinnmitnahmen leichter

Gegen den Trend geht es für den Schanghai-Composite um 0,5 Prozent auf 3.560 Punkte nach unten. Leichte Gewinne zu Handelsbeginn konnten nicht verteidigt werden. N-Securities spricht von einer erhöhten Neigung zu Gewinnmitnahmen nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen. Dies betreffe vor allem die Sektoren Spirituosen und Technologie, deren Bewertungen in den vergangenen Tagen stark gestiegen seien.

Dagegen klettert der Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,3 Prozent nach oben. Hier verbessern sich die Aktien von Geely Auto um 18,7 Prozent. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf die geplante Elektroauto-Partnerschaft der Muttergesellschaft mit dem chinesischen Internet-Konzern Baidu. Die Titel des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges and Clearing steigen um 2,0 Prozent. Vor dem Hintergrund zunehmender Restriktionen gegen das Listing von chinesischen Unternehmen in den USA werde mit vermehrten Zweitnotierungen in Hongkong gerechnet, heißt es.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, stieg der S&P/ASX um 0,7 Prozent. Vor allem die Finanz und Technologiewerte zeigten sich hier mit Kursgewinnen. Der Tech-Sektor erhöhte sich um 2,5 Prozent und holte damit seine Wochenverluste wieder auf. Die vier großen Banken, Australia & New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, Westpac und National Australia Bank, gewannen zwischen 0,9 und 1,4 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.757,90 +0,68% +2,59% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.068,22 +2,10% +0,17% 07:00 Kospi (Seoul) 3.133,02 +3,23% +3,34% 07:00 Schanghai-Comp. 3.560,14 -0,45% +2,51% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.896,49 +1,26% +1,71% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.966,67 +2,05% +0,68% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.600,76 -0,14% -1,49% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:50 % YTD EUR/USD 1,2264 -0,0% 1,2266 1,2312 +0,4% EUR/JPY 127,38 -0,0% 127,39 127,10 +1,0% EUR/GBP 0,9039 -0,1% 0,9043 0,9063 +1,2% GBP/USD 1,3568 +0,0% 1,3564 1,3584 -0,8% USD/JPY 103,86 +0,0% 103,85 103,24 +0,6% USD/KRW 1092,50 -0,1% 1094,04 1087,40 +0,6% USD/CNY 6,4661 -0,2% 6,4770 6,4582 -0,9% USD/CNH 6,4574 -0,2% 6,4693 6,4393 -0,7% USD/HKD 7,7528 -0,0% 7,7537 7,7530 +0,0% AUD/USD 0,7773 +0,1% 0,7763 0,7783 +0,9% NZD/USD 0,7264 +0,1% 0,7254 0,7280 +1,1% Bitcoin BTC/USD 38.532,99 -2,9% 39.673,74 37.484,00 +32,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,05 50,83 +0,4% 0,22 +5,2% Brent/ICE 54,60 54,38 +0,4% 0,22 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,73 1.913,00 -0,2% -3,27 +0,6% Silber (Spot) 27,05 27,18 -0,5% -0,12 +2,5% Platin (Spot) 1.119,68 1.120,30 -0,1% -0,63 +4,6% Kupfer-Future 3,71 3,70 +0,3% +0,01 +5,5% ===

