Zum Abschluss der ersten Börsenwoche des Jahres 2021 wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten Kursaufschlägen starten. Am Donnerstag hatte dank anhaltender Spekulationen auf eine Wachstumsschub in den USA 0,5 Prozent auf 13.968 Punkte zugelegt.

