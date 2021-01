Trotz eines durchwachsenen Handels in Asien strotzt der Terminmarkt heute früh vor Optimismus. Die Händler schoben den DAX-Future in der asiatischen Sitzung über die Marke von 14.100 Punkten. Direkt vor der Eröffnung der europäischen Vorbörse notiert der Future noch 0,70 % höher bei 14.082 Punkten. Auch die amerikanischen Futures ziehen mit. Der S&P 500 Future liegt 0,44 % höher bei 3.812 Punkten und der Dow-Future steigt um 0,53 % auf 31.105 Punkte.Während die Aktienmärkte weltweit im Rallye-Fieber sind, mühte sich der DAX schon am Donnerstag mit der Marke von 14.000 Punkten ab. Erstmals in der Geschichte des Leitindex wurde diese Marke geknackt, aber den Blue-Chips fehlten dann die Anschlusskäufe. Am Ende der Sitzung schloss der DAX 0,55 % höher bei 13.968,24 Punkten. Die größten Kursgewinne verzeichneten dabei die Aktien der Deutschen Post, die bei 41,34 Euro schlossen (+3,04 %) und HeidelbergCement, die den Handel bei 68,22 Euro (+3,93 %) beendeten.

