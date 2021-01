CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.01.2021:Das Instrument 5KG SE0002214528 BLUELAKE MINERAL AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021The instrument 5KG SE0002214528 BLUELAKE MINERAL AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.01.2021:Das Instrument CA74839Y1079 QUESTCAP INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021The instrument CA74839Y1079 QUESTCAP INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.01.2021:Das Instrument CA37425P2026 GESPEG RES LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021The instrument CA37425P2026 GESPEG RES LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.01.2021:Das Instrument PRF US7438151026 PROVIDENCE SRVC DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.01.2021The instrument PRF US7438151026 PROVIDENCE SRVC DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2021 and ex capital adjustment on 11.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.01.2021:Das Instrument GSA IL0010825102 GILAT SATELLITE NETWORKS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.01.2021The instrument GSA IL0010825102 GILAT SATELLITE NETWORKS EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2021 and ex capital adjustment on 11.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.01.2021:Das Instrument FKGC GB00B74CDH82 CAIRN EN.PLCLS-,013668639 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.01.2021The instrument FKGC GB00B74CDH82 CAIRN EN.PLCLS-,013668639 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2021 and ex capital adjustment on 11.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.01.2021:Das Instrument TUI1 DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021The instrument TUI1 DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.01.2021:Das Instrument PB9 DE0007921835 VIVORYON AG O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.01.2021The instrument PB9 DE0007921835 VIVORYON AG O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2021 and ex capital adjustment on 11.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.01.2021:Das Instrument FTQ BMG2154Z1059 CHINA FORTUNE HLDG.HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.01.2021The instrument FTQ BMG2154Z1059 CHINA FORTUNE HLDG.HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.01.2021 and ex capital adjustment on 11.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.01.2021:Das Instrument CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.01.2021The instrument CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.01.2021