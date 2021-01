Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Donnerstag standen wieder Rekorde auf der Tagesordnung. Sowohl an der Wall Street als auch an der Frankfurter Börse. Der Dow Jones stieg bis auf 31.193 Punkte. Der DAX bis auf 14.007 Zähler. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Microstrategy, Dow Jones, Microsoft, 3D Systems, Stratasys, Plug Power, DAX, Bayer und HeidelbergCement. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.