CSGN SW - Credit Suisse rechnet wegen höherer Rückstellungen mit 4Q-Verlust VIE FP - Beim Griff nach dem Pariser Rivalen Suez erhöht der französische Abfall- und Wasserkonzern Veolia den Druck auf Verwaltungsratschef Philippe Varin. In einem Schreiben an den Suez-Manager, das Veolia-CEO Antoine Frérot auch den Suez-Aktionären im Internet zugänglich machte, unterbreitet der Angreifer erstmals ein konkretes, wenn auch nicht rechtlich bindendes Übernahmeangebot. Die 18 Euro je Aktie, die Veolia zahlen will, böten einen Aufschlag von 75 Prozent gegenüber dem Kurs vom Sommer. Varin lehnt die Übernahme ab und hofft auf einen "weißen Ritter". (Handelsblatt) IVECO - Die italienische Land-, Baumaschinen- und Nutzfahrzeuggruppe CNH Industrial verhandelt mit dem staatlichen ...

