(shareribs.com) London 08.01.2021 - Der Goldpreis liegt am Freitag leicht unter Druck, belastet vom US-Dollar und der Erholung der Renditen von US-Staatsanleihen. In den USA werden am frühen Nachmittag die Arbeitsmarktdaten für Dezember erwartet. Die ISM Einkaufsmanagerindizes haben für Dezember eine starke Entwicklung der US-Wirtschaft gezeigt. Gleichzeitig sorgten die Analysten des Dienstleisters ...

