Der DAX dürfte am Freitag über der historischen Marke von 14.000 Punkte in den Handel starten. Im frühen Handel lauteten die Berechnungen hier auf ein kleines Plus von 0,9 Prozent bei 14.094 Punkten. Positive Vorgaben von der Wall Street wirken sich unterstützend aus. Gezogen vom Technologiesektor, beendeten die führenden Indizes den Vortag auf Rekordhoch. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...