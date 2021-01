DGAP-News: Nouveau Monde Graphite / Schlagwort(e): Sonstiges

EIN AUFREGENDES JAHR ZEICHNET SICH AB WÄHREND NOUVEAU MONDE MIT DER PRODUKTION VON KOHLENSTOFFNEUTRALEN BATTERIEMATERIALIEN FÜR DIE ELEKTROFAHRZEUG- UND ERNEUERBARE-ENERGIE-BRANCHEN BEGINNT



08.01.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MONTREAL, QUÉBEC, 8. Januar 2020 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder das "Unternehmen") (TSX.V: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) beginnt 2021 nach einer bemerkenswert produktiven Herbstsaison schwungvoll. Das Unternehmen erwartet, frühzeitig im ersten Quartal von der Regierung die Genehmigung für sein Matawinie-Graphitprojekt zu erhalten, wodurch der Bau seiner kommerziellen Anlagen möglich wird, wie auch den Bau und die Inbetriebnahme seiner proprietären Phase-1-Reinigungseinrichtung für Mitte 2021 in Bécancour, Québec abzuschließen. Ziele für 2021: Ausführen des Geschäftsplans Die Mission von Nouveau Monde ist klar: Es sollen die grünsten fortschrittlichen Graphitmaterialien mit einem kohlenstoffneutralen Fußabdruck für eine nachhaltige Welt produziert werden. Das Unternehmen ist die fortschrittlichste vollständig integrierte Quelle für grünes Batterie-Anodenmaterial in der westlichen Welt und wird zu einem der größten und nachhaltigsten Graphitbetreiber, der die Energierevolution beliefert. Das Unternehmen wird den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmärkten fortschrittliche kohlenstoffneutrale, auf Graphit basierenden Materiallösungen bereitstellen. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und die höchsten ESG-Standards wird Nouveau Monde zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Autohersteller und stellt hierfür robustes und zuverlässiges hoch entwickeltes Material zur Verfügung, garantiert aber gleichzeitig auch die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette. Im Jahr 2021 wird Nouveau Monde seine Transformationsprojekte in den Bereichen Bergbau und Batteriematerialien vorantreiben, um 2023 mit kommerziellen Tätigkeiten beginnen zu können. Aus diesem Grund umfassen die Ziele des Unternehmens für 2021 Folgendes: - fortgesetzter sicherer Betrieb von Produktionsstätten entsprechend der höchsten Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards; - Erhalt der Québecer Regierungsverordnung in Q1 zur Ermöglichung des Baus der kommerziellen Anlagen im Rahmen des Matawinie-Projekts in Saint-Michel-des-Saints, Québec; - in H1 Bau und Inbetriebnahme der Phase-1-Reinigungseinrichtung in Bécancour, Québec, zur Produktion von fortschrittlichem Material für Lithium-Ionen-Batterien; - Sicherstellen der besten langfristigen strategischen Partnerschaften und/oder langfristigen Lieferungsvereinbarungen aus zahlreichen laufenden Diskussionen und Qualifikationsprozessen mit Batterieherstellern und Erstausrüstern; - Entwicklung innovativer Emissionskompensationsprojekte in Partnerschaft mit Gemeinschaften vor Ort, um von Beginn an die wohl überlegten und glaubhaften Bemühungen des Unternehmens um Kohlenstoffneutralität zu demonstrieren und für die Dauer der Aktivitäten von Nouveau Monde beizubehalten; - Fortführung der Mitarbeiterschulungen und Förderprogramme für Geschäftsmöglichkeiten, die auf die Gemeinschaften Upper Matawinie und Atikamekw ausgerichtet sind; und - Aufrechterhalten und Pflegen der Beziehung des Unternehmens mit den Gemeinschaften in Upper Matawinie, vor allem Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon und der Atikamekw First Nation, wie auch der Region Bécancour, um mit eindeutigen Aktivitäten zu demonstrieren, dass die Anwesenheit von Nouveau Monde ein Vektor für nachhaltige sozio-ökonomische Entwicklungen ist. Eric Desaulniers, Präsident und CEO von Nouveau Monde, erklärte: "Das Team von Nouveau Monde ist stolz darauf, seit der Entdeckung unserer Matawinie-Lagerstätte im Jahr 2015 unablässig mit einer eindeutigen Version aktiv zu arbeiten. Nach fünfjährigen Bemühungen freut sich unser Team, ein baufertiges Projekt auf qualitativ hochwertigem Weltklasseniveau auf die Beine gestellt zu haben. Die Entwicklung eines großangelegten Bergbauprojekts mit Mehrwert wie das in Matawinie benötigt das unaufhörliche Engagement eines vielseitig ausgerichteten und äußerst erfahrenen Teams. Außerdem kann ein solches Projekt nur umgesetzt werden, wenn man langfristig auf die Unterstützung von Investoren und Interessenvertretern zurückgreifen kann - einschließlich der Gemeinschaften vor Ort und einer unterstützenden Regierung. Wir von Nouveau Monde haben das Glück, auf all diese Faktoren zählen zu können." Herr Desaulniers fuhr fort: "Dieses Jahr wird spannend werden, da wir unsere ersten Anodenmaterialien produzieren und die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie weiter ausbauen, die darauf ausgerichtet ist, ein Unternehmen zu erschaffen, das eines der weltweit größten Hersteller von qualitativ hochwertigem Anodenmaterialien ist. Unser gesamtes Team hat ein umfassendes Verständnis der anstehenden Aufgaben, um diese tausende Tonnen fortschrittlicher Materialien an unsere Kunden zu liefern, um die Energierevolution zugunsten der Umwelt und unserer Wirtschaft zu ermöglichen." Über Nouveau Monde Nouveau Monde entwickelt sich zu einem Schlüsselakteur der Energiewende. Das Unternehmen entwickelt die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in der westlichen Welt. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, wird das Unternehmen fortschrittliche kohlenstoffneutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und die höchsten ESG-Standards wird Nouveau Monde zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Autohersteller und stellt hierfür robustes und zuverlässiges hoch entwickeltes Material zur Verfügung, garantiert aber gleichzeitig auch die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette. Medien Investoren Julie Paquet

Director, Communications

+1-450-757-8905 #140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Director, Investor Relations

+1-438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca Abonnieren Sie unseren Newsfeed: https://nouveaumonde.group/investors/news Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die positive Auswirkung des Vorhergehenden bezüglich der Wirtschaftlichkeit des Projektes, und (ii) allgemein, oder der Absatz "Über Nouveau Monde", der im Wesentlichen die Aussichten und Ziele der Corporation beschreibt, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von der Corporation zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen.

Viele dieser Ungewissheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Die Corporation lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen zur Corporation finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website der Corporation unter: www.NouveauMonde.ca

08.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de