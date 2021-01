Der DAX schafft es über 14.000, Bitcoin sogar über 40.000 Punkte. Das Unternehmen Bayer atmet nach dieser Kooperation mit CureVac auf. In diesem LS-X-Marktgespräch geht es zudem um TUI und Boeing. Marktgespräch mit dem LS-X-Händler Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX, den Bitcoin und spannende Einzelaktien in Textform ein. DAX vorbörslich über 14.000 Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...