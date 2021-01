Die Wiener Börse ist am Freitag mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet und setzt damit ihren Aufwärtstrend ungebrochen fort. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,11 Prozent auf 2.951,13 Zähler, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,15 Prozent auf 1.496,62 Einheiten zu. Sollte der ATX seine Gewinne bis zur Schlussglocke halten können, würde er den zehnten Gewinntag in Serie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...