Vermutlich sind viele Aktionäre beim Blick auf den TUI-Aktienkurs am Freitag-Morgen geschockt. Nach einem Xetra-Schlusskurs bei 5,44 Euro am Donnerstag startet die Touristik-Aktie bei 4,33 Euro mit einem Kursabschlag von 20 Prozent. Vorbörsliche Notierungen lagen bei Tradegate sogar unter der 4-Euro-Marke. Was ist da los?Die Erklärung des vermeintlichen Kursdesasters liegt in der Kapitalerhöhung: Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. Januar wurde beschlossen, dass TUI knapp 509 Millionen ...

