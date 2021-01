Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag erneut mit Kursgewinnen gezeigt und steuert damit den zehnten Gewinntag in Serie an. Der Leitindex ATX notierte gegen 10.00 Uhr mit einem Kursplus von 0,26 Prozent auf 2.955,43 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,28 Prozent auf 1.498,66 Zähler. Gute Vorgaben aus den USA, klare politische Verhältnisse ebendort und positiv gestimmte Anleger ...

