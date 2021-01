DJ Regierung will Flugverkehr auch nach Irland aussetzen - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Nach Großbritannien will Deutschland nun auch den Flugverkehr nach Irland auszusetzen, um die Einschleppung des mutierten Coronavirus nach Deutschland zu verhindern, berichten die Fernsehsender RTL/ntv mit Verweis auf Regierungskreise. Die Bundesregierung war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

So prüfe die Bundesregierung die Verschärfung der Reiseregelungen für Länder, in denen ein erhebliches Aufkommen des mutierten Virus beobachtet wird, berichten RTL/ntv. Demnach könnte das Bundeskabinett schon in der kommenden Woche eine Verordnung mit strengeren Maßnahmen für diese Länder erlassen, die sich an den bereits geltenden Regeln für Großbritannien orientiert und sofort in Kraft treten würde.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2021 04:31 ET (09:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.