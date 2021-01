Der Mobilfunkkonzern T-Mobile US (ISIN: US8725901040; WKN: A1T7LU), an dem die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508; WKN: 555750) zu 43 % beteiligt ist, verzeichnete im Jahr 2020 einen Rekordzulauf an Neukunden. So baute der in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) ansässige Konzern insgesamt ein Plus von 5,5 Millionen neuen Vertragskunden, was einen Rekord für T-Mobile US darstellt. Mit der ebenfalls im Jahr 2020 vollzogenen Übernahme des ehemaligen Wettbewerbers Sprint stieg die Gesamtzahl aller Klienten in 2020 sogar von 67,9 Millionen auf 102,1 Millionen Kunden, womit statistisch fast jeder dritte US-Amerikaner das Mobilfunknetz der Firma nutzt.An der Nasdaq ist die T-Mobile US-Aktie auf Zwölfmonatssicht um 67 % gestiegen. Damit wird das Unternehmen momentan mit einer Marktkapitalisierung von 163 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 132 Milliarden Euro gehandelt, wobei der Anteil der Deutschen Telekom derzeit allein einen Börsenwert von rund 57 Milliarden Euro hat. Damit deckt allein die T-Mobile US-Beteiligung des Bonner Grosskonzerns, der momentan über eine Marktkapitalisierung von rund 72,5 Milliarden Euro verfügt, rein rechnerisch fast 80% des Börsenwerts ab, womit rein statistisch dem verbleibenden Geschäft in Deutschland und dem europäischen Ausland lediglich ein Preis von 15,5 Milliarden zugemessen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...