München (ots) - 14,10 Millionen Zuschauer schalten die "Tagesschau" ein / 9,35 Millionen sehen den "Brennpunkt"



Die aktuelle Berichterstattung rund um die Ereignisse beim Sturm auf das Capitol in Washington und die weltweiten Reaktionen darauf hat am gestrigen Abend großes Interesse beim Fernsehpublikum ausgelöst. 14,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - allein 9,13 Millionen im Ersten - schalteten um 20.00 Uhr die "Tagesschau" ein. Das entspricht einem Marktanteil von 41,3 Prozent (26,0% im Ersten). Den "Brennpunkt: Sturm auf das Capitol -Amerika unter Schock" vom NDR im Anschluss sahen 9,35 Millionen Zuschauer im Ersten und bei tagesschau24 (26,6% MA).



Auch das außerplanmäßig ins Programm genommene Talk-Format "maischberger.diewoche" beschäftigte sich mit den dramatischen Geschehnisse im US-Parlament am späten Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag. 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Gespräche von Sandra Maischberger mit ihren Gästen (12,0% MA).



Die Episode "Der Anschlag" des Donnerstagskrimis "Nord bei Nordwest" (NDR/ARD Degeto) kam am Donnerstagabend auf einen Spitzenwert seit dem Start der Reihe und erreichte 8,16 Millionen Zuschauer (24,0% MA).



