Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch eskaliert. Während im Kapitol der Kongress tagte, stürmten die Demonstranten das Gebäude. Vier Menschen kamen ums Leben. Gewalttäter drangen dabei bis in den Sitzungssaal vor. Eine Frau wurde angeschossen und erlag kurz darauf ihren Verletzungen. Drei weitere Menschen kamen durch ...

