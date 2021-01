Shopify hat am Donnerstag sowohl den Merchandising-Shop der Trump Organization wie auch den der Trump-Präsidentschaftskampagne offline genommen. Die Plattform behauptet eine Verletzung ihrer Nutzungsbedingungen. Fehlermeldung statt MAGA-Mütze - so lässt sich beschreiben, wie es Besuchern der URL trumpstore.com und shop.donaldjtrump.com am Freitagmorgen ergeht. Beide Shops wurden von der Plattform Shopify verbannt. Shopify sieht Nutzungsbedingungen verletzt Wie eine Shopify-Sprecherin gegenüber dem Wall Street Journal (WSJ) erklärt hat, erfolgte die Löschung der Shops wegen einer Verletzung der ...

