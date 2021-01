DJ Regierung: Reisende aus Irland brauchen vor Abreise negativen Corona-Test

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Seit Mitternacht dürfen Flüge aus Irland nach Deutschland nur unter der Bedingung durchgeführt werden, dass Fluggäste vor der Abreise einen negativen Corona-Test vorweisen können, erklärte das Bundesverkehrsministerium am Freitag. Kinder unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Ein grundsätzliches Einflugverbot wurde nicht verhängt, erklärte Ministeriumssprecher Tim Alexandrin.

Zuvor hatten die Fernsehsender RTL/ntv mit Verweis auf Regierungskreise berichtet, dass die Regierung nach Großbritannien nun auch den Flugverkehr nach Irland aussetzen wolle, um die Einschleppung des mutierten Coronavirus nach Deutschland zu verhindern.

Aufgrund der jüngst gemeldeten Mutation des Coronavirus gilt aktuell bis zum 20. Januar ein Beförderungsverbot für Reisende aus dem Vereinigten Königreich und Südafrika nach Deutschland. Das Verbot betrifft den Verkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug.

In Großbritannien und Südafrika sind kürzlich Mutationen des Covid-19 Virus gefunden worden. Besonders die in Großbritannien gefundene Mutation ist laut Experten deutlich ansteckender als der weithin in Deutschland verbreitete Erreger.

