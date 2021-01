Online Casinos sind in Deutschland erst ab Mitte 2021 legal. Allerdings hat das in den letzten Jahre recht wenige Anbieter davon abgehalten Ihren Service auch in Deutschland anzubieten. Und die deutschen Zocker nahmen das Angebot dankend an. Die meisten Anbieter besitzen eine Lizenz aus einem anderen Land der Europäischen Union und berufen sich auf die europäische Dienstleisterfreiheit. Das wird sich nächstes Jahr ändern und die Karten werden neu gemischt. Das gilt nicht nur für die Casinobetreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...