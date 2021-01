Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:34 liegt der ATX mit -0.17 Prozent im Minus bei 2943 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.84% auf 28.95 Euro, dahinter Verbund mit +2.27% auf 77.725 Euro und Porr mit +1.75% auf 13.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14063 (+0.68%). - Sorgen in China, Freude in UK- EVN: Verbund-Beteiligung, nahender Ex-Tag und ATX-Chance treiben das Handelsvolumen- PIR-News: Wiener Privatbank, Post, Pierer Mobility, Evotec- gabb Kurze: Osram/ams, Valneva, OMV- Unser Robot sagt: AT&S, UBM, Wienerberger und weitere Aktien auffällig- Börsegeschichte: Auch Mayr-Melnhof nun auf All-time-High- Depots bankdirekt.at, dad.at, wikifolio DE000LS9BHW2: startup300 neu in der PIR-Group- wikifolio Stockpicking Österreich ...

