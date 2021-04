Der Kampf um das Konsolidierungsmuster hält auch heute in den Aktienindizes an. Vor allem der Nasdaq 100 kämpft um einen Schlusskurs oberhalb des Zwischenhochs vom 16.02.2021 bei 13.880 Punkten. Und auch der DJIA bastelt an einem Muster. Wird es am Ende ein dreifaches Top oder ein kleiner Doppelboden? Das werden wohl erst die kommenden Handelstage zeigen. Aber ein neues Allzeithoch würde schon helfen.Die Stabilisierung auf Einzeltitelebene geht dagegen unvermindert weiter. Fortschritte in diesem Bereich können heute die beiden Wasserstoffaktien Plug Power ...

