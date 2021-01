Die Commerzbank muss massive Abschreibungen auf Firmenwerte vornehmen.Wie die Bank mitteilte, rechnet sie mit einer vollständigen Abschreibung des bestehenden Goodwills in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro. Sie begründet dies mit einem verschlechterten Marktumfeld, unter anderem wegen des Zinsniveaus in der Eurozone und in Polen. Weitere Belastungen erwartet die Bank wegen der Risikovorsorge.So rechnet die Commerzbank für das Geschäftsjahr mit einem negativen Risikoergebnis von ...

