In Deutschland sind offenbar einige prominente Börsengänge in der Pipeline. Unter den Kandidaten finden sich Europas größter Gebrauchtwagenhändler Auto1, die von Österreichern gegründete Internetbank N26 und die Funktürme von Vodafone. Auch die Laborkette Synlab wird genannt. Nach Experteninterviews in Investmentbanken geht das "Handelsblatt" schon im ersten Quartal von nennenswerten Emissionen aus. ...

