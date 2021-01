Der Elektronik-Riese hat im vierten Quartal dank der robusten Nachfrage nach Speicherchips für Server und Rechner in der Corona-Pandemie deutlich mehr verdient. Das Ergebnis ist im Vergleich zum Vorjahreswert um rund ein Viertel auf umgerechnet etwa 6,7 Mrd. € geklettert. Im Vergleich zum Vorquartal ging der operative Gewinn allerdings um 27 Prozent zurück, was allerdings daran lag, dass man in den Monaten Juli bis Oktober durch Eilaufträge des chinesischen Telekommunikationsausrüsters HUAWEI eine Sonderkonjunktur verzeichnete. Die guten Zahlen werden dem Chip-Sektor heute insgesamt weiter Auftrieb geben.



