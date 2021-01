Was für eine Masse an Gipfelstürmern: Allein in der ersten Handelswoche 2021 haben bislang die Kurse von 55 Aktien aus gut 630 Titel umfassenden Datenbank von boersengefluester.de ein historisches Rekordhoch erklommen. Zwar sind auffallend viele Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Börsenhandel oder auch E-Commerce dabei. Letztlich reicht die Palette aber von DAX-Konzern Delivery Hero ...

